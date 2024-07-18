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鉅亨速報

盤後速報 - 台達化(1309)下週(7月25日)除息0.3元，預估參考價19.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

台達化(1309-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月18日)收盤價19.80元計算，預估參考價為19.5元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

台達化(1309-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂。ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷。玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷。近5日股價上漲12.57%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 19.80 0.3 1.52% 0.0
2023/07/27 19.75 0.5 2.53% 0.0
2022/07/28 27.95 2.0 7.16% 0.5
2021/09/02 44.95 2.0 4.45% 1.0
2020/07/23 16.2 0.3 1.85% 0.3

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