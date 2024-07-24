鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇異(GE-US)EPS預估上修至4.12元，預估目標價為190.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對奇異(GE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.12元，其中最高估值4.25元，最低估值3.95元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.25(4.25)
|5.35
|6.4
|7.35
|最低值
|3.95(3.9)
|4.63
|5.83
|6.58
|平均值
|4.12(4.07)
|5.11
|6.13
|6.92
|中位數
|4.12(4.05)
|5.15
|6.15
|6.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|367.38億
|415.60億
|473.62億
|462.02億
|最低值
|349.17億
|390.25億
|424.38億
|461.41億
|平均值
|357.17億
|402.06億
|446.72億
|461.71億
|中位數
|359.63億
|403.39億
|445.05億
|461.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.96
|4.64
|-6.16
|-0.05
|8.36
|營業收入
|950.55億
|798.93億
|741.74億
|765.71億
|679.55億
詳細資訊請看美股內頁：
奇異(GE-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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