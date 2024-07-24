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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇異(GE-US)EPS預估上修至4.12元，預估目標價為190.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對奇異(GE-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.12元，其中最高估值4.25元，最低估值3.95元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.25(4.25)5.356.47.35
最低值3.95(3.9)4.635.836.58
平均值4.12(4.07)5.116.136.92
中位數4.12(4.05)5.156.156.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值367.38億415.60億473.62億462.02億
最低值349.17億390.25億424.38億461.41億
平均值357.17億402.06億446.72億461.71億
中位數359.63億403.39億445.05億461.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.964.64-6.16-0.058.36
營業收入950.55億798.93億741.74億765.71億679.55億

詳細資訊請看美股內頁：
奇異(GE-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGE

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