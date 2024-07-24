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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團CSGP-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)提出目標價估值：中位數由105元下修至100元，調降幅度4.76%。其中最高估值110元，最低估值76元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予科斯塔集團評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。

科斯塔集團今(24日)收盤價為74.84元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌1.97%股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CSGP市場預估目標價

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