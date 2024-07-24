鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克希德馬丁LMT-US的目標價調升至509元，幅度約3.47%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對洛克希德馬丁(LMT-US)提出目標價估值：中位數由491.94元上修至509元，調升幅度3.47%。其中最高估值551元，最低估值387元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予洛克希德馬丁評價：積極樂觀6位、保持中立18位、保守悲觀1位。
洛克希德馬丁今(24日)收盤價為501.29元。近5日股價上漲3.47%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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