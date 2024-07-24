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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為100.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.63元，其中最高估值0.67元，最低估值0.6元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.67(0.66)1.572.473.25
最低值0.6(0.6)1.051.762.49
平均值0.63(0.62)1.252.122.87
中位數0.63(0.61)1.232.132.87

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.80億33.09億39.70億46.83億
最低值27.41億30.49億34.99億42.57億
平均值27.59億31.89億37.88億44.70億
中位數27.55億31.96億38.86億44.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.860.590.740.930.92
營業收入14.00億16.59億19.44億21.82億24.55億

詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSGP

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