鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團(CSGP-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為100.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對科斯塔集團(CSGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.61元上修至0.63元，其中最高估值0.67元，最低估值0.6元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.67(0.66)
|1.57
|2.47
|3.25
|最低值
|0.6(0.6)
|1.05
|1.76
|2.49
|平均值
|0.63(0.62)
|1.25
|2.12
|2.87
|中位數
|0.63(0.61)
|1.23
|2.13
|2.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.80億
|33.09億
|39.70億
|46.83億
|最低值
|27.41億
|30.49億
|34.99億
|42.57億
|平均值
|27.59億
|31.89億
|37.88億
|44.70億
|中位數
|27.55億
|31.96億
|38.86億
|44.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.86
|0.59
|0.74
|0.93
|0.92
|營業收入
|14.00億
|16.59億
|19.44億
|21.82億
|24.55億
詳細資訊請看美股內頁：
科斯塔集團(CSGP-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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