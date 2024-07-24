鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)目標價調升至795元，幅度約10.42%
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)提出目標價估值：中位數由720元上修至795元，調升幅度10.42%。其中最高估值910元，最低估值625元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予國巨(2327-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。
國巨(2327-TW)今(23日)收盤價為755元。近5日股價下跌6.09%，相關零組件業近5日下跌5.22%，集中市場加權指數下跌4.69%，短期股價無明顯表現。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健HCA-US的目標價調升至375元，幅度約4.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科斯塔集團CSGP-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華美銀行集團EWBC-US的目標價調升至90元，幅度約4.65%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eversource能源ES-US的目標價調升至68.5元，幅度約3.01%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇