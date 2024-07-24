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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至6.35元，預估目標價為63元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 08:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.14元上修至6.35元，其中最高估值8.81元，最低估值4.64元，預估目標價為63元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.81(6.93)7.436.56
最低值4.64(4.64)4.385.17
平均值6.36(6.07)5.915.96
中位數6.35(6.14)6.086.05

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值430,568,000449,811,000479,067,000
最低值310,100,000366,227,300420,533,940
平均值378,670,270393,765,640453,730,970
中位數379,747,500378,675,520461,591,980

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.242.5810.345.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		304,172,639341,433,658625,962,605629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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