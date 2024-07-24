search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至49.18元，預估目標價為795元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.7元上修至49.18元，其中最高估值56.43元，最低估值42.88元，預估目標價為795元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值56.43(56.43)69.5572.77
最低值42.88(42.88)42.3964.2
平均值49.27(49.05)58.3568.78
中位數49.18(48.7)60.3669.93

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值130,903,000147,391,000153,203,850
最低值117,756,000124,286,000144,716,180
平均值123,894,360136,707,520149,044,990
中位數123,280,000137,274,840148,799,110

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS41.844.2246.4627.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		107,609,336121,086,925106,539,36067,672,108

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
國巨7551.75%
美元/台幣32.838-0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#法人看好股

中強短弱
國巨

94.44%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty