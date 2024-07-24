鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至49.18元，預估目標價為795元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.7元上修至49.18元，其中最高估值56.43元，最低估值42.88元，預估目標價為795元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|56.43(56.43)
|69.55
|72.77
|最低值
|42.88(42.88)
|42.39
|64.2
|平均值
|49.27(49.05)
|58.35
|68.78
|中位數
|49.18(48.7)
|60.36
|69.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|130,903,000
|147,391,000
|153,203,850
|最低值
|117,756,000
|124,286,000
|144,716,180
|平均值
|123,894,360
|136,707,520
|149,044,990
|中位數
|123,280,000
|137,274,840
|148,799,110
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|41.8
|44.22
|46.46
|27.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,609,336
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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