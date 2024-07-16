罕見！日系被動元件大廠傳漲聲 漲幅最多20%
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 15:26
受惠手機旺季來臨、PC 市況回溫、銀價今年大漲 3 成等因素帶動，日動元器件大廠村田、TDK 等正醞釀調漲產品報價，漲幅最高達 20%，漲價產品初步鎖定積層式電感、磁珠等，為近年來被動元件業罕見釀漲，台廠國巨 (2327-TW) 、華新科 (2492-TW) 等成為大贏家。
根據中國《經濟日報》報導，被動元件產業歷經一年以上的庫存調整期，近期隨著庫存陸續回到健康水位、客戶回補庫存，以及迎接傳統旺季，推動了相關被動元件的需求。
此外，銀占積層式電感、磁珠成本比重高達六成，而銀價今年來大漲超過 30%，也成為推動積層式電感、磁珠等漲價的關鍵原因。
報導稱，因應下半年各手機大廠新機齊發，加上 PC 市場逐漸轉向復甦，同時面對銀價上漲帶來的成本壓力，日本一線大廠包括村田、TDK 等，計畫調升積層式電感、磁珠報價，預期大尺寸會先漲價，漲幅約 10% 至 20%。
數據顯示，全球電感產業集中度高，以村田、太陽誘電、TDK 等日系電感器大廠為主，全球市占率達 40%-50%，這三大日系廠商長期佔據電子元件產業的龍頭地位。
鑑於 TDK 和村田等日系廠商在電感和磁珠市場的領先地位，他們率先對相關產品進行漲價，是否引發其他廠商跟進，備受市場關注。
受到日廠釀漲消息激勵，台廠國巨、華新科今 (16 日) 強攻半根漲，停國巨更再度飆破 800 元，一度衝上近 6 年新高 818 元，而國巨及華邦科旗下的台慶科技、佳邦 (6284-TW) 相關產品線也有可能漲價。
另一方面，中國被動元件廠順路電子、麥捷電子、風華高科科 (000636-CN) 等也有望在此輪漲價當中受益。
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