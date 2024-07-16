罕見！日系被動元件大廠傳漲聲 漲幅最多20%

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 15:26

根據中國《經濟日報》報導，被動元件產業歷經一年以上的庫存調整期，近期隨著庫存陸續回到健康水位、客戶回補庫存，以及迎接傳統旺季，推動了相關被動元件的需求。

此外，銀占積層式電感、磁珠成本比重高達六成，而銀價今年來大漲超過 30%，也成為推動積層式電感、磁珠等漲價的關鍵原因。

報導稱，因應下半年各手機大廠新機齊發，加上 PC 市場逐漸轉向復甦，同時面對銀價上漲帶來的成本壓力，日本一線大廠包括村田、TDK 等，計畫調升積層式電感、磁珠報價，預期大尺寸會先漲價，漲幅約 10% 至 20%。

數據顯示，全球電感產業集中度高，以村田、太陽誘電、TDK 等日系電感器大廠為主，全球市占率達 40%-50%，這三大日系廠商長期佔據電子元件產業的龍頭地位。

鑑於 TDK 和村田等日系廠商在電感和磁珠市場的領先地位，他們率先對相關產品進行漲價，是否引發其他廠商跟進，備受市場關注。