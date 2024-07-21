〈觀察〉台股高息ETF送審打入冷宮 投信轉向日股開闢新戰場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-21 09:10

國內 ETF 市場規模快速成長，股、債合計已突破 5 兆元大關締新猷，上半年堪稱台股高息主題的天下，下半年則轉向日股開闢 ETF 新戰場，投信業主管坦言，受到 00940 吸金效應影響，主管機關開始冷處理高股息 ETF 商品送審，相當於被打入冷宮，不僅針對送件內容嚴審，名稱上也禁止使用「台股高股息」等敏感字眼，避免誤導大眾又引起投資糾紛，業者亦轉趨保守，以顧好原有台股高息 ETF 為主。

該投信業主管透露，前一、兩年金管會就有針對高股息 ETF 商品加以管控，希望整體業界多元發展，除了被動基金外，主動型基金也能健康成長，不要將資源集中在某一類產品，分散營運風險，避免資金排擠效應。

業者指出，今年初，主管機關好不容易態度放軟，將該類產品審查之門打開，但誰也沒料到，00939、00940 吸金速度之快，引起全台轟動，光是 00940 一檔就募到 1750 億元，掀起定存解約、增貸等亂象，甚至連央行也示警這股 ETF 募集熱潮，迫於各界壓力，金管會因此祭出更嚴格的 ETF 銷售規範。

儘管如此，投資人仍對台股高息 ETF 基金趨之若鶩，帶動多檔人氣 ETF 規模、受益人持續成長，預料短期內難以降溫。

該主管坦言，ETF 新規定上路後，主管機關對於投信送件，若是關於台股高股息就會嚴加審查，就連名稱上也幾乎不可見到台股高息等敏感字眼，避險誤導投資大眾，冷處理該類產品上市的意思相當明顯，相當於把審查之門再度關上，「已經不是暗示、而是明示」，業者也只好摸摸鼻子改推其他種類的 ETF，至於何時有望解禁，業者認為「遙遙無期」，至少是明年以後的事了。

不過，證期局官員強調，不會針對特定 ETF 採取寬鬆或嚴格方式，但有持續精進管理規範，金管會已於今年 2 月、4 月發布新聞稿提醒投資人，要注意高息 ETF 有其特性與風險，並要求投信公司在商品加註無保證收益或配息相關警語，採取適當銷售。

下半年 ETF 市場仍舊非常熱鬧，除了復華日本龍頭已於 7 月 1 日掛牌上市外，台新日本半導體 (00951-TW) 上周完成募集，已於 7 月 16 日獲准成立，預計 7 月 25 日掛牌上市。00951 擁有三項創舉：首檔日本半導體 ETF、首檔具收益平準金的日股 ETF、首檔發行價 10 元日股 ETF。

日股重拾漲勢，日經、東證指數屢屢創高，中國信託投信重磅推出日本 ETF 傘型基金，包含中信日本半導體 (00954-TW)、中信日本商社 (00955-TW)、中信日經高股息 (00956-TW)，擬定 7 月 30 日同步展開募集，公開申購價每股 10 元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，為投資人掌握日本轉「股」契機。

債券 ETF 也有新兵報到，股票代號 00953B 的群益優選非投等債 ETF 已獲得金管會核准募集，預計將在 8 月 5 日開募，保管銀行為中國信託商業銀行，發行價為 10 元，也有平準金機制，且是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券 ETF，票面利率鎖定 6% 以上，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，適合穩健投資型的債券投資人。