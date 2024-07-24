鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為45.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.37元上修至1.5元，其中最高估值2.85元，最低估值0.29元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.85(2.85)
|4.82
|6.77
|4.97
|最低值
|0.29(0.29)
|2.57
|3.63
|4.97
|平均值
|1.37(1.36)
|3.64
|4.55
|4.97
|中位數
|1.5(1.37)
|3.83
|4.21
|4.97
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|64.48億
|91.12億
|101.44億
|100.76億
|最低值
|51.43億
|72.17億
|77.70億
|100.76億
|平均值
|57.95億
|83.13億
|89.18億
|100.76億
|中位數
|57.80億
|82.42億
|89.99億
|100.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.79
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|營業收入
|38.00億
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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