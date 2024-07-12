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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為45.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 16:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.16元，其中最高估值2.85元，最低估值0.71元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.85(2.85)4.95.894.97
最低值0.71(0.71)2.573.634.97
平均值1.38(1.38)3.784.64.97
中位數1.16(1.19)3.894.64.97

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值68.01億97.82億101.44億100.76億
最低值51.43億70.95億77.70億100.76億
平均值57.75億83.33億91.08億100.76億
中位數56.43億84.48億92.13億100.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.79-3.71-3.584.384.22
營業收入38.00億26.59億68.40億121.41億50.70億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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