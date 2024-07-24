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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾(PNR-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為95.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對濱特爾(PNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.25元，其中最高估值4.35元，最低估值4.1元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.35(4.35)5.035.656.2
最低值4.1(4.09)4.554.955.68
平均值4.23(4.18)4.765.255.88
中位數4.25(4.18)4.755.255.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值42.52億44.77億45.65億48.43億
最低值40.85億42.29億44.70億46.74億
平均值41.47億43.30億44.98億47.59億
中位數41.42億43.26億44.90億47.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.092.143.302.903.75
營業收入29.57億30.18億37.65億41.22億41.05億

詳細資訊請看美股內頁：
濱特爾(PNR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPNR

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