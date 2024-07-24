鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾(PNR-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為95.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對濱特爾(PNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.25元，其中最高估值4.35元，最低估值4.1元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.35(4.35)
|5.03
|5.65
|6.2
|最低值
|4.1(4.09)
|4.55
|4.95
|5.68
|平均值
|4.23(4.18)
|4.76
|5.25
|5.88
|中位數
|4.25(4.18)
|4.75
|5.25
|5.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.52億
|44.77億
|45.65億
|48.43億
|最低值
|40.85億
|42.29億
|44.70億
|46.74億
|平均值
|41.47億
|43.30億
|44.98億
|47.59億
|中位數
|41.42億
|43.26億
|44.90億
|47.59億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.09
|2.14
|3.30
|2.90
|3.75
|營業收入
|29.57億
|30.18億
|37.65億
|41.22億
|41.05億
詳細資訊請看美股內頁：
濱特爾(PNR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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