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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至117元，幅度約6.36%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至117元，調升幅度6.36%。其中最高估值130元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀3位。

希捷科技今(24日)收盤價為105.3元。近5日股價下跌6.36%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股STX市場預估目標價

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