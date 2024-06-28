希捷任命 Futoshi Niizuma擔任亞太及日本區業務副總裁

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-01 18:52

硬碟大廠 Seagate Technology Holdings plc(STX-US) 今 (1) 日宣布，任命 Futoshi Niizuma 為亞太及日本區業務副總裁，未來將掌管 Seagate 在亞太及日本地區的業務發展和技術支持活動。

Seagate 執行副總裁暨商務長鄭萬成（BanSeng Teh）表示， Niizuma 與業務合作夥伴合作方面擁有豐富的經驗並擁有卓越的領導能力，將支持並協助公司在亞太及日本地區的客戶。

Niizuma 於 2009 年 10 月加入 Seagate，並在日本、南亞、東南亞、澳洲和紐西蘭擔任過多項高階職位。在最近的職位上，Niizuma 成功領導 Seagate 的日本業務團隊擴展市場領導力，與合作夥伴建立穩固的生態系統，並為客戶提供了巨大價值。