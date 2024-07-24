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鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾PNR-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:19

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對濱特爾(PNR-US)提出目標價估值：中位數由90元上修至95元，調升幅度5.56%。其中最高估值100元，最低估值79元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予濱特爾評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀0位。

濱特爾今(24日)收盤價為87.19元。近5日股價上漲5.56%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PNR市場預估目標價

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