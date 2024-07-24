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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估下修至13.22元，預估目標價為155.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.44元下修至13.22元，其中最高估值14.05元，最低估值11.6元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.05(14.1)17.0418.4220.55
最低值11.6(10.4)11.9814.2220.55
平均值13.06(13.28)15.5816.8920.55
中位數13.22(13.44)15.717.720.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值392.94億416.39億439.18億
最低值382.89億395.57億415.80億
平均值386.48億405.22億426.56億
中位數385.61億408.03億426.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS11.055.1826.9417.9111.95
營業收入337.14億316.00億319.83億382.32億491.60億

詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSCOF

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