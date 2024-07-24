鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估下修至13.22元，預估目標價為155.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.44元下修至13.22元，其中最高估值14.05元，最低估值11.6元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.05(14.1)
|17.04
|18.42
|20.55
|最低值
|11.6(10.4)
|11.98
|14.22
|20.55
|平均值
|13.06(13.28)
|15.58
|16.89
|20.55
|中位數
|13.22(13.44)
|15.7
|17.7
|20.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|392.94億
|416.39億
|439.18億
|最低值
|382.89億
|395.57億
|415.80億
|平均值
|386.48億
|405.22億
|426.56億
|中位數
|385.61億
|408.03億
|426.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|11.05
|5.18
|26.94
|17.91
|11.95
|營業收入
|337.14億
|316.00億
|319.83億
|382.32億
|491.60億
詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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