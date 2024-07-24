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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至7.81元，預估目標價為112.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.58元上修至7.81元，其中最高估值7.91元，最低估值7.31元，預估目標價為112.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.91(7.95)9.0410.02
最低值7.31(7.2)7.9210.02
平均值7.71(7.55)8.4610.02
中位數7.81(7.58)8.510.02

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值20.48億22.37億23.50億
最低值19.87億21.36億23.50億
平均值20.26億21.64億23.50億
中位數20.34億21.57億23.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS7.036.198.957.688.02
營業收入21.60億19.90億19.73億21.38億31.47億

詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBOKF

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