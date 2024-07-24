鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至7.81元，預估目標價為112.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.58元上修至7.81元，其中最高估值7.91元，最低估值7.31元，預估目標價為112.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.91(7.95)
|9.04
|10.02
|最低值
|7.31(7.2)
|7.92
|10.02
|平均值
|7.71(7.55)
|8.46
|10.02
|中位數
|7.81(7.58)
|8.5
|10.02
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20.48億
|22.37億
|23.50億
|最低值
|19.87億
|21.36億
|23.50億
|平均值
|20.26億
|21.64億
|23.50億
|中位數
|20.34億
|21.57億
|23.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|7.03
|6.19
|8.95
|7.68
|8.02
|營業收入
|21.60億
|19.90億
|19.73億
|21.38億
|31.47億
詳細資訊請看美股內頁：
BOK Financial Corp.(BOKF-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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