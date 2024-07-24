鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大國家鐵路(CNI-US)EPS預估下修至6.08元，預估目標價為140.08元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對加拿大國家鐵路(CNI-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.2元下修至6.08元，其中最高估值6.3元，最低估值5.89元，預估目標價為140.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.3(6.3)
|7.27
|8.36
|8.83
|最低值
|5.89(6.05)
|6.52
|7.25
|8.27
|平均值
|6.11(6.19)
|6.88
|7.68
|8.56
|中位數
|6.08(6.2)
|6.9
|7.73
|8.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|144.22億
|150.05億
|159.74億
|165.24億
|最低值
|135.84億
|140.65億
|145.27億
|159.82億
|平均值
|138.10億
|146.28億
|154.40億
|162.96億
|中位數
|137.93億
|146.56億
|154.63億
|163.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.41
|3.74
|5.50
|5.73
|6.32
|營業收入
|112.42億
|103.03億
|115.47億
|131.40億
|124.68億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大國家鐵路(CNI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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