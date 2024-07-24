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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大國家鐵路(CNI-US)EPS預估下修至6.08元，預估目標價為140.08元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:15

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對加拿大國家鐵路(CNI-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.2元下修至6.08元，其中最高估值6.3元，最低估值5.89元，預估目標價為140.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.3(6.3)7.278.368.83
最低值5.89(6.05)6.527.258.27
平均值6.11(6.19)6.887.688.56
中位數6.08(6.2)6.97.738.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值144.22億150.05億159.74億165.24億
最低值135.84億140.65億145.27億159.82億
平均值138.10億146.28億154.40億162.96億
中位數137.93億146.56億154.63億163.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.413.745.505.736.32
營業收入112.42億103.03億115.47億131.40億124.68億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大國家鐵路(CNI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNI

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