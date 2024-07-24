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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.BOKF-US的目標價調升至112.5元，幅度約14.8%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)提出目標價估值：中位數由98元上修至112.5元，調升幅度14.8%。其中最高估值122元，最低估值94元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予BOK Financial Corp.評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀0位。

BOK Financial Corp.今(24日)收盤價為106元。近5日股價上漲14.8%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股BOKF市場預估目標價

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