鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.BOKF-US的目標價調升至112.5元，幅度約14.8%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 12:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對BOK Financial Corp.(BOKF-US)提出目標價估值：中位數由98元上修至112.5元，調升幅度14.8%。其中最高估值122元，最低估值94元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予BOK Financial Corp.評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀0位。
BOK Financial Corp.今(24日)收盤價為106元。近5日股價上漲14.8%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Sureste S.A. - ADR(ASR-US)EPS預估上修至20.19元，預估目標價為304.51元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾(PNR-US)EPS預估上修至4.25元，預估目標價為95.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普得集團PHM-US的目標價調升至136.5元，幅度約3.86%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：BOK Financial Corp.(BOKF-US)EPS預估上修至7.81元，預估目標價為112.50元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇