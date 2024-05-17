基米攜手亞太雅得方斯 搶攻亞太地區癌症早篩商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-17 18:59

基米 (4195-TW) 今 (17) 日指出，與亞太雅得方斯簽署合作意向書，雙方建立互惠互補的產業合作模式，攜手拓展包括日本在內的亞太地區醫療檢測服務市場，搶攻癌症早篩商機。

根據意向書，雙方選定亞太雅得方斯 Nonacus 系列的「GALEAS™ Tumor」、「GALEAS™ Hereditary Plus」、「GALEAS™ Bladder」三大檢測產品做為第一階段優先合作項目，由基米提供先進實驗室做為亞太雅得方斯在亞太地區的檢測收案中心，協助包括檢體收集、定序、相關檢測服務及分析報告等，瞄準龐大的癌症與遺傳基因檢測市場。

基米總經理江俊奇表示，很高興成為亞太雅得方斯戰略合作夥伴。亞太雅得方斯推出最新一代的膀胱癌檢測產品 GALEAS™ Bladder，採用次世代基因定序 (NGS) 透過少許尿液樣本即能精準診斷，可望取代現行侵入式且昂貴的膀胱鏡檢查，並大幅降低檢測風險。

GALEAS™ Bladder 目前已率先在日本市場展開相關服務，未來將由基米的台灣實驗室負責統籌各地區的定序服務，同時也會協助此類創新檢測產品的推廣。江俊奇表示，藉由雙方合作帶來的檢測能量，對基米的整體營運將有正向貢獻。