地球變火球！7月21日創史上最高溫 科學家：紀錄還會再破！

鉅亨網編譯許家華 2024-07-24 12:39

根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service，C3S) 的初步數據，7 月 21 日星期日是全球有史以來最熱的一天，全球平均地表溫度達到 17.09℃，打破了去年 7 月 6 日創下的 17.08℃的高溫記錄。

在連續 13 個月出現前所未有的氣溫，且科學家所見最熱的一年後，地球迎來最熱的一天。C3S 主任 Carlo Buontempo 表示：「我們處於真正的未知領域。隨著氣候持續變暖，未來幾個月和幾年裡，一定能看到紀錄再被打破。」

周日平均氣溫創下自 1940 年有紀錄以來的新高，儘管僅比先前史上最高溫再熱一些，但與之前每一天相比都燥熱許多。值得關注的是，自 2023 年 7 月以來的氣溫與之前所有年份的氣溫之間的差異。

C3S 表示，在 2023 年 7 月之前，全球日平均氣溫記錄是 2016 年 8 月 12 日的 16.8℃。但自去年 7 月 3 日以來，已經有 57 天的氣溫超過了先前的紀錄。

美國、俄羅斯和南歐的大部分地區最近都出現了熱浪。

過去一年多，地球一直在打破高溫紀錄。 C3S 表示，與往年同月份相比，自去年 6 月以來的每個月都是地球有紀錄以來最熱的月份。

氣候危機使極端高溫更有可能發生，而其主要的驅動因素是化石燃料的燃燒。科學家一再呼籲迅速減少溫室氣體排放，以阻止全球平均氣溫上升。