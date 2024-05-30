52.3度！印度新德里氣溫飆歷史新高 當局示警恐缺水

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 11:03

極端高溫持續壟罩南亞國家，印度首都新德里周三 (29 日) 氣溫飆破攝氏 50 度，創下歷史新高，印度政府也示警新德里接下來恐面臨供水短缺問題。

《巴基斯坦觀察家》報導，印度氣象局 (IMD) 表示，新德里郊區一處觀測站周三下午錄得 52.3 度高溫，寫下印度歷史最高溫紀錄，這一數字甚至比 IMD 預期高出 12 度。

IMD 指出，即便在夜間依舊高溫，但從今 (30) 日開始，印度西北部和中部的熱浪可能會逐漸減弱，但警告稱 6 月還將出現更多熱浪。

印度政府還警告，由於首都酷熱難耐，恐存在缺水風險，部分地區的供水恐減少，水利部長 Atishi Marlena 更出面呼籲全印度人在節省水資源上有共同責任。

Marlena 表示，為了解決缺水問題，印度政府採取了一系列措施，像是在許多地區將供水量從每天兩次減至一次，省下的水將對每天只能供水 15 到 20 分鐘的缺水地區進行配給。

德里地區幾乎完全依賴鄰近的哈里亞納省和北方省供水，這兩個農業省分的用水需求量相當龐大。

許多人將新德里氣溫飆升歸咎於來自於西北部拉賈斯坦省的熱風，該省周二 (28 日) 氣溫曾為全國最高，高達攝氏 50.5 度。

拉賈斯坦邦的帕洛迪沙漠地區保持著印度有史以來的高溫記錄，2016 年曾達到 51 攝氏度。

對印度來說，高溫天氣並不陌生，但氣候專家指出，氣候變化導致熱浪持續時間更長、更頻繁和更強烈。