專家：六月氣溫再創新紀錄 2024年可能是史上最熱的一年

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-08 16:50

歐盟氣候變遷監測機構週一表示，上個月是有史以來最熱的六月，持續出現異常氣溫，一些科學家表示，2024 年有望成為世界上有史以來最熱的一年。

歐盟哥白尼氣候變遷服務中心 (C3S) 在月度公報中表示，自 2023 年 6 月以來的每個月 (連續 13 個月)，全球氣溫比以往同期的紀錄更為炎熱。

一些科學家表示，最新數據表明，2024 年可能超過 2023 年，成為有史以來最熱的一年，因為人為造成的氣候變遷和聖嬰現象，都將今年迄今的氣溫推升至歷史新高。

伯克利地球研究所的科學家 Zeke Hausfather 表示，「我現在估計，2024 年擊敗 2023 年，成為自 19 世紀中期開始有全球地表溫度記錄以來最熱年份的可能性，已達到了約 95%。」

2024 年，氣候變遷已經為世界各地帶來了災難性後果。

上個月朝聖期間，有超過 1000 人死於酷熱。新德里經歷了前所未有的長時間熱浪，希臘遊客出現了熱死亡事件。

倫敦帝國學院格蘭瑟姆研究所的氣候科學家弗里 Friederike Otto 表示，2024 年「很有可能」成為有史以來最熱的一年。