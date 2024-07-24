彭博爆料 川普顧問提出構想 要求北約盟邦把國防支出提高至GDP 3%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-24 10:07

美國共和黨總統候選人川普的顧問，提出北約（NATO）盟國把國防支出提高至占國內生產毛額（GDP）3% 的想法，這一目標比北約成員國同意的目標還高，凸顯如果他重返白宮，美歐關係恐怕會更緊張。

據《彭博》報導，知情人士透露，上周川普的顧問在共和黨全國代表大會中討論了這個構想。許多盟國最近才達到這個門檻。 消息人士表示，目前這只是想法，還沒上升到川普團隊正式政策的層次。

長期以來，川普一直抱怨盟國的軍事支出不足，並批評盟國未能兌現 2014 年將國防支出提高至占 GDP 2% 的承諾。

這個目標代表盟國的國防支出必須增加數千億美元。北約的數據顯示，去年只有三個北約國家——波蘭、美國、希臘——國防支出占 GDP 的比率，達到或超過 3%。

值得注意的是，日前川普要台灣付保護費，引發台灣熱議，川普前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）對此表示，面對共軍潛在侵略威脅，台灣需要大幅增加國防支出。

上月底川普在佛州海湖莊園接受《彭博商業周刊》專訪時表示，台灣應該向美國付保護費。他說：「我的意思是，我國到底有多蠢？他們搶走我國所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我國跟保單有什麼兩樣。我國為什麼要這麼做？」

據《路透》報導，歐布萊恩說，他認為川普的意思是，台灣應該為自身防衛做出更多貢獻。

歐布萊恩表示：「他們（指台灣）必須增加支出，以對抗中華人民共和國和中國共產黨，我方可以幫助他們，我方可以參與其中。但我認為，川普總統的意思是...... 我們必須分擔負擔。」