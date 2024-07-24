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〈陸港盤後〉滬指面臨2,900點保衛戰 多檔滬深300 ETF明顯放量

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:30

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滬指面臨2,900點保衛戰，多檔滬深300 ETF明顯放量。（圖：Shutterstock）

中國 A 股市場三大指數周三（24 日）收盤同步走低，滬指面臨 2,900 點保衛戰，多檔滬深 300 ETF 明顯放量。

滬指周三收盤跌 0.46% 報 2,901.95 點，深證成指跌 1.32% 報 8,493.1 點，創業板指跌 1.23% 報 1,650.91 點，兩市成交額合計人民幣 6,273 億元。

汽車、半導體、房地產、農業、醫藥、釀酒、券商、保險等類股走低，電力、軍工族群上揚。

多檔滬深 300 ETF 明顯放量，其中滬深 300 ETF 易方達和滬深 300ETF 成交額較周一均翻倍增長。

香港恒生指數周三收盤跌 0.91%，報 17,311.05 點，恒生科技指數大跌 1.52%，報 3,491.2 點。

中金近日指出，2 月以來的修復行情雖面臨波折，但行情並未結束，當前 A 股市場整體估值仍處於歷史偏階段性底部時期，伴隨下半年穩增長政策加碼，結合中長期改革紅利，投資人對 A 股後續表現無需悲觀。

中金說，配置方面，中報業績披露期，業績優於市場預期的類股和個股，表現有望相對亮眼。

景氣提升，結合改革及政策支持，投資人可關注科技創新領域，尤其是具備產業自主邏輯的族群。

中金認為，外需仍有韌性，在此背景下，出口鏈行業和全球定價資源品有繼續配置的機會。
 

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