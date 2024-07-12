96%勞方、63%資方挺颱風假！3大苦命行業：大傳、批零、餐旅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-12 11:14

隨著颱風季的到來，風雨無阻出勤的勞工朋友們，曾有過多少心酸史？勞資雙方又如何看待颱風假？yes123 求職網調查結果今天 (12) 日出爐。有高達 80.3% 的勞工透露在颱風天「曾經」照常上班過，比例最高的前 3 名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」、「批發零售與貿易」、「餐飲住宿與休閒旅遊」。針對法定颱風假，有高達 95.6% 的勞工、63.3% 的企業表贊成。

由於夏天常有颱風、豪大雨，使得上班族經常關注「停止上班」的報導！不過俗稱的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，其實僅是針對公務人員，才有「停班且有薪資」的狀況，一般勞工並不適用。

調查發現，當颱風、豪雨來襲宣布停班，合計有高達 80.3% 的勞工透露，「曾經」照常上班過，其中又分成：62.2%「屬於被老闆、主管要求去上班」；18.1%「是主動自願去上班」。

以「行業別」交叉分析，在颱風天、豪雨天，「曾經上工」比例的前五名，依序為：「大眾傳播與公關廣告」(89.1%)、「批發零售與貿易」(86.4%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(84.8%)，以及「醫護與生技」(83.3%)、「農林漁牧礦與環保生態」(81.8%)。

對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式「法制化」(進入勞基法)，採「有薪假」的方式，本次調查結果更發現，有高達 95.6% 的勞工「贊成」；至於表態「贊成」的企業，比例也有 63.3%。

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班，而要扣薪、不給薪，也不算違法。