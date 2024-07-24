減碳兼解決缺電！越南頒新法允許直購綠電 三星、蘋果等外商齊表歡迎

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-24 13:52

為幫忙三星等外商實現氣候目標，並緩解缺電問題，越南將允許耗電量大的工廠向風能和太陽能生產商購買電力。

根據越南 7 月 3 日公布的新法令，企業可用雙方同意的價格，直接向當地綠能業者買電，並可透過私有傳輸線供電。

越南此前規定只能向國營的越南電力集團 (EVN) 及其子公司買電，但新法除了將終結 EVN 在越南電力供應的壟斷地位外，更有助解決企業最擔心的缺電問題，同時釋放當地豐富的再生能源潛能，也讓企業更容易取得綠電。

外資對越南崛起成為主要出口國至關重要，他們一直強烈要求越南進行供電改革。國際律師事務所 Allens 駐河內合夥人、專門研究能源政策的 Giles Cooper 說，允許直接購電協議 (DPPAs) 將大大改變現狀。

參與起草新法的 Cooper 指出，隨著越來越多國家對碳污染徵稅，能證明自家工廠使用清潔能源的企業可以在某些市場上享有「相當大的競爭優勢」。

自 2019 年以來，越南一直在鬆綁對電力銷售的控制。大多數東南亞地區的電力市場往往集中於國家手中。

越南的最新舉措解決了投資人對於獲得穩定和清潔能源的擔憂。對於尋求在中國以外實現供應鏈多元化的企業來說，越南被視為一個優先選項。

分析師指出，市場自由化還可確保清潔電力市場，進而刺激更多新太陽能和風場的建設。

根據越南工貿部調查，約有 20 家大企業有興趣直接向生產商購買清潔能源，能源總需求估計接近 1GWh。

越南最大外商三星是最早開始與政府合作引入這項機制的公司之一，希望 2027 年該公司所有業務場所轉變為再生能源，且越南是三星最大的手機製造基地，佔總產量的一半以上。

此外，蘋果 (AAPL-US) 在經歷新冠疫情期間斷鏈導致 iPhone 生產中斷後，已將部分製造業務從中國轉移到越南，該公司也對這項改革表示歡迎，稱 DPPAs 為邁向更清潔電網的重要一步。

越南在 2015 年到 2023 年之間將太陽能和風能使用增加 10 倍，這類清潔能源發電佔總發電量約 13%，但清潔能源榮景在近幾個月動搖，主要因為政府取消優惠政策障礙，例如取消對清潔能源生產商有吸引力的長期合約。反貪運動帶來的政治不確定性更進一步加劇上述問題。

根據英國能源智庫 Ember 數據，一直在下降的化石燃料發電佔比從此前的 49.7% 上升到去年的 53.6%。