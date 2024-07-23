益芯科上半年毛利率增 EPS 1.28元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-23 19:17
ASIC 業者益芯科 (7707-TW) 今 (23) 日公布第二季自結，受惠第二季毛利率大幅提升，上半年毛利率增加至 5 成以上，稅後純益則降至 0.59 億元，年減 10.61%，每股稅後純益 1.28 元。
益芯科第二季營收 1.33 億元，季減 27.91%，毛利率 62.33%，季增 16.05 個百分點，營益率 18.8%，季增 2.57 個百分點，稅後純益 0.16 億元，季減 71.05%，每股稅後純益 0.37 元。
益芯科上半年營收 3.17 億元，年減 10.2%，毛利率 53.09%，年增 9.78 個百分點，營益率 17.35%，年減 1.39 個百分點，稅後純益 0.59 億元，年減 10.61%，每股稅後純益 1.28 元。
展望今年，益芯科看好，今年案件進度都照預期，看好全年營運成長，總經理鄭榮文補充，今年 12 奈米產品進入量產，也會開始認列 7 奈米產品的委託設計服務 (NRE) 業績。
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