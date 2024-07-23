益芯科上半年毛利率增 EPS 1.28元

ASIC 業者益芯科 (7707-TW) 今 (23) 日公布第二季自結，受惠第二季毛利率大幅提升，上半年毛利率增加至 5 成以上，稅後純益則降至 0.59 億元，年減 10.61%，每股稅後純益 1.28 元。