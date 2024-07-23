鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃QRVO-US的目標價調升至113.9元，幅度約3.55%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對科沃(QRVO-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至113.9元，調升幅度3.55%。其中最高估值145元，最低估值82元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予科沃評價：積極樂觀9位、保持中立17位、保守悲觀3位。
科沃今(23日)收盤價為125.49元。近5日股價下跌3.55%，標普指數下跌1.19%股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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