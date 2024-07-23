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鉅亨速報

盤後速報 - 晶睿(3454)下週(7月30日)除息3.8元，預估參考價134.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

晶睿(3454-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

以今日(7月23日)收盤價138.50元計算，預估參考價為134.7元，息值合計為3.8元，股息殖利率2.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶睿(3454-TW)所屬產業為光電業，主要業務為有線無線通信機械器材製造及銷售。電子零組件及電信器材製造及銷售。資訊軟體,資料處理及電子資訊服務及銷售。近5日股價下跌8.33%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 138.50 3.8 2.74% 0.0
2023/07/28 194.5 5.5 2.83% 0.0
2022/07/28 81.0 1.4 1.73% 0.0
2021/08/24 76.9 2.0 2.6% 0.0
2020/07/16 75.4 2.5 3.32% 0.0

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晶睿138.50.73%

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