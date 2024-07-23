盤後速報 - 晶睿(3454)下週(7月30日)除息3.8元，預估參考價134.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
晶睿(3454-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。
以今日(7月23日)收盤價138.50元計算，預估參考價為134.7元，息值合計為3.8元，股息殖利率2.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶睿(3454-TW)所屬產業為光電業，主要業務為有線無線通信機械器材製造及銷售。電子零組件及電信器材製造及銷售。資訊軟體,資料處理及電子資訊服務及銷售。近5日股價下跌8.33%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|138.50
|3.8
|2.74%
|0.0
|2023/07/28
|194.5
|5.5
|2.83%
|0.0
|2022/07/28
|81.0
|1.4
|1.73%
|0.0
|2021/08/24
|76.9
|2.0
|2.6%
|0.0
|2020/07/16
|75.4
|2.5
|3.32%
|0.0
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