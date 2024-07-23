盤後速報 - 雙鴻(3324)下週(7月30日)除息6.35元，預估參考價753.65元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
雙鴻(3324-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.35元。
以今日(7月23日)收盤價760.00元計算，預估參考價為753.65元，息值合計為6.35元，股息殖利率0.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
雙鴻(3324-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為散熱模組。近5日股價下跌8.91%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|760.00
|6.348
|0.84%
|0.0
|2023/07/03
|297.0
|6.5
|2.19%
|0.0
|2022/06/30
|168.5
|6.0
|3.56%
|0.0
|2021/08/17
|152.0
|5.6
|3.68%
|0.0
|2020/07/13
|179.5
|5.0428
|2.81%
|0.0
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