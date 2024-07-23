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鉅亨速報

盤後速報 - 雙鴻(3324)下週(7月30日)除息6.35元，預估參考價753.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

雙鴻(3324-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.35元。

以今日(7月23日)收盤價760.00元計算，預估參考價為753.65元，息值合計為6.35元，股息殖利率0.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

雙鴻(3324-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為散熱模組。近5日股價下跌8.91%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 760.00 6.348 0.84% 0.0
2023/07/03 297.0 6.5 2.19% 0.0
2022/06/30 168.5 6.0 3.56% 0.0
2021/08/17 152.0 5.6 3.68% 0.0
2020/07/13 179.5 5.0428 2.81% 0.0

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