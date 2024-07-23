盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.74%，總成交額51.70億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:34
台股今日其他電子業類股表現強勁，23日09:34相關指數上漲2.74%，總成交額51.70億元，大盤占比15.89%。
該產業上漲家數35、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股雙鴻(3324-TW)23日09:33股價上漲46元，報751.0元，漲幅6.52%。
其他電子類指數近5日下跌6.37%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.37%
|-5.23%
|近一月
|-3.43%
|-2.44%
|近三月
|+13.14%
|+11.59%
|近六月
|+38.9%
|+13.4%
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