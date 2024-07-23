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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.74%，總成交額51.70億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:34

台股今日其他電子業類股表現強勁，23日09:34相關指數上漲2.74%，總成交額51.70億元，大盤占比15.89%。

該產業上漲家數35、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股雙鴻(3324-TW)23日09:33股價上漲46元，報751.0元，漲幅6.52%。

其他電子類指數近5日下跌6.37%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.37% -5.23%
近一月 -3.43% -2.44%
近三月 +13.14% +11.59%
近六月 +38.9% +13.4%

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