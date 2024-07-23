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鉅亨速報

盤後速報 - 弘塑(3131)下週(7月30日)除息16元，預估參考價1534.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

弘塑(3131-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利16元。

以今日(7月23日)收盤價1550.00元計算，預估參考價為1534.0元，息值合計為16.0元，股息殖利率1.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

弘塑(3131-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程。化學品：工業級、試藥級、電子級混酸（蝕刻液）、電鑄藥液。半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。近5日股價上漲1.8%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 1550.00 16.0 1.03% 0.0
2023/07/27 649.0 18.0 2.77% 0.0
2022/07/28 244.5 17.0 6.95% 0.0
2021/07/29 407.0 11.0 2.7% 0.0
2020/07/22 377.0 8.0 2.12% 0.0

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