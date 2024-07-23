盤後速報 - 益登(3048)下週(7月30日)除息1元，預估參考價45.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
益登(3048-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月23日)收盤價46.00元計算，預估參考價為45.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
益登(3048-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。近5日股價下跌7.07%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|46.00
|1.0
|2.17%
|0.0
|2023/07/18
|27.6
|2.0
|7.25%
|0.0
|2022/07/13
|30.65
|3.4
|11.09%
|0.0
|2021/09/07
|37.2
|1.9
|5.11%
|1.0
|2020/07/08
|18.35
|1.0
|5.45%
|0.0
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