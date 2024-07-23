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鉅亨速報

盤後速報 - 益登(3048)下週(7月30日)除息1元，預估參考價45.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

益登(3048-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月23日)收盤價46.00元計算，預估參考價為45.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

益登(3048-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理銷售半導體零組件及相關研發業務。近5日股價下跌7.07%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 46.00 1.0 2.17% 0.0
2023/07/18 27.6 2.0 7.25% 0.0
2022/07/13 30.65 3.4 11.09% 0.0
2021/09/07 37.2 1.9 5.11% 1.0
2020/07/08 18.35 1.0 5.45% 0.0

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