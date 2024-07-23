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鉅亨速報

盤後速報 - 怡利電(2497)下週(7月30日)除息1元，預估參考價58.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

怡利電(2497-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月23日)收盤價59.20元計算，預估參考價為58.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

怡利電(2497-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子。其他。近5日股價下跌2.35%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 59.20 1.0 1.69% 0.0
2023/08/02 69.7 0.7 1.0% 0.0
2017/09/29 28.5 0.5 1.75% 0.0
2016/07/28 33.349998 1.5 4.5% 0.0
2015/07/30 44.5 3.0 6.74% 0.0

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