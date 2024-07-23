盤後速報 - 怡利電(2497)下週(7月30日)除息1元，預估參考價58.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
怡利電(2497-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月23日)收盤價59.20元計算，預估參考價為58.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
怡利電(2497-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車電子。其他。近5日股價下跌2.35%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|59.20
|1.0
|1.69%
|0.0
|2023/08/02
|69.7
|0.7
|1.0%
|0.0
|2017/09/29
|28.5
|0.5
|1.75%
|0.0
|2016/07/28
|33.349998
|1.5
|4.5%
|0.0
|2015/07/30
|44.5
|3.0
|6.74%
|0.0
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