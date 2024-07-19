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鉅亨速報

盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額16.80億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04

台股今日汽車工業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.4%，總成交額16.80億元，大盤占比0.78%。

該產業上漲家數2、下跌家數32、平盤家數3。領跌個股怡利電(2497-TW)19日10:02股價下跌2.4元，報60.2元，跌幅3.83%。

汽車工業近5日下跌0.35%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 汽車工業 集中市場加權指數
近一週 -0.35% -4.07%
近一月 -2.44% +2.82%
近三月 +1.69% +15.26%
近六月 +7.52% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22930.36-2.00%
怡利電59.4-5.11%

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