盤中速報 - 汽車工業類股表現疲軟，跌幅2.4%，總成交額16.80億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04
台股今日汽車工業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.4%，總成交額16.80億元，大盤占比0.78%。
該產業上漲家數2、下跌家數32、平盤家數3。領跌個股怡利電(2497-TW)19日10:02股價下跌2.4元，報60.2元，跌幅3.83%。
汽車工業近5日下跌0.35%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|汽車工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.35%
|-4.07%
|近一月
|-2.44%
|+2.82%
|近三月
|+1.69%
|+15.26%
|近六月
|+7.52%
|+35.82%
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