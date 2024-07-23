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鉅亨速報

盤後速報 - 綠意(2596)下週(7月30日)除息1元，預估參考價46.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

綠意(2596-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月23日)收盤價47.15元計算，預估參考價為46.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

綠意(2596-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。近5日股價下跌1.74%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 47.15 1.0 2.12% 0.0
2023/08/02 22.45 1.0 4.45% 0.0
2022/08/01 19.45 1.5 7.71% 0.0
2021/08/26 23.6 1.2 5.08% 0.0
2020/07/17 22.75 1.0 4.4% 0.0

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