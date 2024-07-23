盤後速報 - 綠意(2596)下週(7月30日)除息1元，預估參考價46.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
綠意(2596-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月23日)收盤價47.15元計算，預估參考價為46.15元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
綠意(2596-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。工業廠房開發租售業務。特定專業區開發業。近5日股價下跌1.74%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|47.15
|1.0
|2.12%
|0.0
|2023/08/02
|22.45
|1.0
|4.45%
|0.0
|2022/08/01
|19.45
|1.5
|7.71%
|0.0
|2021/08/26
|23.6
|1.2
|5.08%
|0.0
|2020/07/17
|22.75
|1.0
|4.4%
|0.0
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