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鉅亨速報

盤中速報 - 喬山(1736)大漲7.01%，報114.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:57

喬山(1736-TW)16日10:57股價上漲7.5元，報114.5元，漲幅7.01%，成交1,246張。

喬山(1736-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為醫療器材設備製造業、批發業及零售業。心肺復甦健身機及重量訓練機系列產品製造、批發與零售業。其他電機及電子機械器材製造業(馬達)。

近5日股價上漲13.83%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,105 張
  • 外資買賣超：+2,687 張
  • 投信買賣超：+210 張
  • 自營商買賣超：+208 張
  • 融資增減：-204 張
  • 融券增減：+37 張

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