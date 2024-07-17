盤中速報 - 喬山(1736)大漲7.11%，報120.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:17
喬山(1736-TW)17日09:17股價上漲8元，報120.5元，漲幅7.11%，成交990張。
喬山(1736-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為醫療器材設備製造業、批發業及零售業。心肺復甦健身機及重量訓練機系列產品製造、批發與零售業。其他電機及電子機械器材製造業(馬達)。
近5日股價上漲17.07%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,425 張
- 外資買賣超：+1,828 張
- 投信買賣超：+414 張
- 自營商買賣超：+183 張
- 融資增減：-132 張
- 融券增減：+26 張
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