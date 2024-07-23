AI結合物理原理 Google推出全新天氣預測模型 研究登上Nature

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:20

傳統天氣預測、氣候模擬方式，如今也面臨 AI 的挑戰。Google(GOOGL-US) 人工智慧團隊和歐洲中期天氣預報中心的團隊周一 (22 日) 宣布，推出 NeuralGCM，更進一步提高天氣預測和氣候模擬的能力。

相關研究論文以「Neural general circulation models for weather and climate」為題，已發表在周一的權威科學期刊《Nature》上。

目前，世界上最好的天氣預報模式是大氣環流模式 (GCM)，由歐洲中期天氣預報中心所建立。 GCM 部分是基於計算物理原理，對於其餘的大部分，則依賴所謂的「參數化」，使用經驗確定的關係，來近似不完全理解的物理過程。

NeuralGCM 是一個由兩個部分組成的系統。研究人員稱之為「動力核心」，它處理大規模大氣對流的物理原理，並考慮重力和熱力學等基本物理原理，其他一切都由人工智慧部分處理。

領導該計畫的 Google 研究員 Stefan Hoyer 表示，透過使用將標準物理驅動模型與機器學習工具結合的混合方法，該團隊避免了僅使用人工智慧的實驗中出現的問題。

他說：「我們確實嘗試著拆開黑盒子，而不是僅僅擁有一個純粹的人工智慧模型。」

NeuralGCM 依靠現有的大氣環流模型 (GCM) 來模擬大規模物理學，並使用稱為神經網路的機器學習方法來估計較小規模的特徵。

霍耶說：「正因為如此，我們能夠建立一個更加穩定的模型，當你在未來更長的時間內運行它時，甚至是幾年或幾十年，它會給出更可靠的結果。」

Google 團隊稱，NeuralGCM 對 1-15 天預報的準確率，媲美歐洲中期天氣預報中心 (ECMWF)。對提前 10 天預報的準確率，NeuralGCM 與現有其他 AI 模型性能相當。加入海平面溫度後，NeuralGCM 的 40 年氣候預測結果，與從 ECMWF 資料中發現的全球變暖趨勢一致。