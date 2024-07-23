資產巨頭看多英鎊 預測年底升值至1.35
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:10
Amundi SA 管理著 2.3 兆美元的資產，公司全球外匯主管 Andreas Koenig 將今年底英鎊兌美元的目標價，由先前的 1.29 左右升至 1.35 。
Amundi 加入了包括高盛集團在內的銀行熱潮買入英鎊的行列，這些銀行預計英國經濟前景更加光明，並且在首相 Keir Starmer 的工黨以壓倒性優勢獲勝後，政治穩定的希望將帶來英鎊上漲。
Koenig 說：「經濟環境有所改善，政府相對穩定，因此有很多支持英鎊的理由。這可能風險較小，而且可能是投資組合中一個多元化的選擇，這是有利的。」
摩根大通相對謹慎，這家投行警告，隨著英鎊看漲押注攀升至歷史新高，英鎊強勁的漲勢可能面臨回檔。儘管存在短期風險，摩根大通仍堅持其預測，即英鎊將延續近期漲勢，到明年 3 月觸及 1.35 美元。
Koenig 指出，英鎊的持有量可能偏低，因為在英國脫歐之後，投資者縮減了對英國資產的曝險。他表示，任何回檔都將是增加英鎊兌美元和歐元倉位的機會，尤其是在英國央行開始降息之際。
交易員押注，英國央行可能在 9 月份降息。
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