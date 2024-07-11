英國5月經濟成長優於預期 英鎊升至4個月高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-11 14:50

數據顯示，英國 5 月份經濟成長快於預期，這將降低 8 月降息的可能性，英鎊周四 (11 日) 升至 4 個月來最高水準。

英國國家統計局周四公佈的數據顯示，英國 5 月 GDP 較上月成長 0.4%，快於預期，經濟學家預計為成長 0.2%。

這些數據使英國預計將迎來另一個強勁的季度成長，繼續從衰退中復甦，工黨希望透過一系列刺激成長的政策，來推動經濟復甦。

英鎊兌美元上漲 0.12%，至 1.2865 美元，創 3 月 8 日以來新高。英鎊兌歐元匯率也上漲，上漲 0.1%，至 0.8421，為 6 月 14 日以來的最高水準。期貨市場顯示，交易員認為英國央行在 8 月 1 日會議上降息的可能性約為 50/50。

零售業和建築業的活動因 4 月的大雨而受到抑制，而 5 月天氣好轉對經濟有所幫助。英國氣象局指出，先前​​的數據顯示，隨著英國經歷了有史以來最溫暖的 5 月，零售額大幅增加。