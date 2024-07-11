英國5月經濟成長優於預期 英鎊升至4個月高點
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-11 14:50
數據顯示，英國 5 月份經濟成長快於預期，這將降低 8 月降息的可能性，英鎊周四 (11 日) 升至 4 個月來最高水準。
英國國家統計局周四公佈的數據顯示，英國 5 月 GDP 較上月成長 0.4%，快於預期，經濟學家預計為成長 0.2%。
這些數據使英國預計將迎來另一個強勁的季度成長，繼續從衰退中復甦，工黨希望透過一系列刺激成長的政策，來推動經濟復甦。
英鎊兌美元上漲 0.12%，至 1.2865 美元，創 3 月 8 日以來新高。英鎊兌歐元匯率也上漲，上漲 0.1%，至 0.8421，為 6 月 14 日以來的最高水準。期貨市場顯示，交易員認為英國央行在 8 月 1 日會議上降息的可能性約為 50/50。
零售業和建築業的活動因 4 月的大雨而受到抑制，而 5 月天氣好轉對經濟有所幫助。英國氣象局指出，先前的數據顯示，隨著英國經歷了有史以來最溫暖的 5 月，零售額大幅增加。
英國國家統計局經濟統計主管 Liz McKeown 表示：「許多零售商和批發商度過了一個不錯的月份，都從疲軟的 4 月份中恢復過來。」 「在經歷了最近的疲軟之後，建築業以近一年來最快的速度增長，房屋建築和基礎設施項目推動了這些行業的發展。」
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