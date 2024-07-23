法國汽車零件供應商：多家車企重啟油車開發計畫

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 15:40

法國汽車零件供應商 OPmobility 表示，由於電動汽車需求低於預期，買家因監管不確定性和居高不下的價格，而延遲購車，許多汽車製造商正在重啟油車的開發計畫。

執行長 Laurent Favre 表示，美國、德國和法國製造商生產的電動車產量，目前比最初預期低 40% 至 45%，「這意味著我們的客戶和我們自己，已經投入的產能需要不斷調整」 ，「我們正在調整與客戶合作的方式。」

由於價格偏高以及一些政府取消補貼，歐洲的電動車轉型步履蹣跚。這項挫折促使賓士集團等公司，推遲了電動車銷售目標，而電池製造商正在審查相關計畫。

其中，Stellantis NV 目前已停止其都靈附近的 Mirafiori 工廠的電動車生產，福斯汽車本月開始採取行動，可能會關閉位於比利時生產電動奧迪 Q8 e-tron 的一家工廠。另一家法國汽車供應商法雷奧公司，正在為兩家工廠尋找買家。

在美國，福特汽車上周表示，將投資 30 億美元在加拿大安大略省的一家工廠，生產高利潤的 Super Duty F 系列皮卡車，在此前推遲了電動運動型多功能車計畫後，該公司將重點轉移到該工廠車輛。