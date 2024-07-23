賀錦麗宣布：已獲得足夠黨代表支持 期待接受民主黨提名

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-23 12:16

美國總統拜登周日（21 日）宣布退選，呼籲支持副總統賀錦麗，賀錦麗周一表示，在爭取成為民主黨總統候選人上，她已經獲得足夠黨代表支持。

據《CNN》報導，賀錦麗周一宣布，她很自豪獲得足夠支持，期待很快就能接受民主黨提名。她說，接下來的幾個月，她會走遍全國，團結整個國家，並在 11 月擊敗共和黨總統候選人川普。

拜登決定讓賢後，民主黨將由 3,949 名黨代表投票決定總統提名人，賀錦麗至少要拿下 1,976 票。

據《美聯社》統計，截至周一晚上，民主黨已有 2,214 名黨代表回覆詢問，表態支持賀錦麗，69 名黨代表尚未決定，1,666 名黨代表還沒聯繫上。

民主黨規則委員會周二將開會，決定線上投票日期，最快 8 月 1 日完成投票，最慢 8 月 7 日一定會有人選。

在拜登放棄競選連任後，賀錦麗競選團隊在 24 小時內籌集了 8,100 萬美元的捐款，是美國總統競選史上最大一筆 24 小時籌款額。

據《Axios》報導，賀錦麗競選團隊周一表示，這筆錢涵蓋競選活動、民主黨全國委員會、聯合籌款委員會籌集的資金。