保時捷放棄到2030年電動汽車銷售目標
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 13:40
由於歐洲和中國純電動汽車成長勢頭低於預期，保時捷公司正在放棄其電動車銷售雄心。
保時捷周一 (22 日) 表示，雖然到 2030 年，電動汽車可能占保時捷新車銷量的 80% 以上，但這不再是該公司的具體目標。
保時捷在聲明中表示：「向電動車的過渡，將比我們 5 年前預計的時間更長。」他們指出，銷量將取決於需求以及電動汽車在全球的發展。
實際上，在全球電動車需求放緩等因素的影響下，多家跨國汽車公司先後宣布放棄先前設立的電動車發展目標，這些製造商包括了著名大廠賓士、通用 (GM-US) 與特斯拉 (TSLA-US)。
歐洲汽車工業協會 (ACEA) 發布的數據顯示，六月歐洲純電動汽車市場份額下降 0.6 個百分點至 15.9%。上半年，純電動汽車市場份額為 13.9%，低於去年同期表現。
德國製造商受影響尤深，由於中國經濟放緩，影響民眾購買力，德國豪車在中國的銷量下滑，消費者更偏好選擇本地生產的電動汽車。
保時捷執行長 Oliver Blume 今年 3 月表示，保時捷將「堅持」到本十年末電動車銷量超過 80% 的目標。但這家德企也一再強調，其應對需求波動的靈活性，其位於萊比錫的工廠能夠在一條生產線上生產內燃機車型、插電式混合動力汽車和純電動汽車。
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