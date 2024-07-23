保時捷放棄到2030年電動汽車銷售目標

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 13:40

由於歐洲和中國純電動汽車成長勢頭低於預期，保時捷公司正在放棄其電動車銷售雄心。

保時捷周一 (22 日) 表示，雖然到 2030 年，電動汽車可能占保時捷新車銷量的 80% 以上，但這不再是該公司的具體目標。

保時捷在聲明中表示：「向電動車的過渡，將比我們 5 年前預計的時間更長。」他們指出，銷量將取決於需求以及電動汽車在全球的發展。

歐洲汽車工業協會 (ACEA) 發布的數據顯示，六月歐洲純電動汽車市場份額下降 0.6 個百分點至 15.9%。上半年，純電動汽車市場份額為 13.9%，低於去年同期表現。

德國製造商受影響尤深，由於中國經濟放緩，影響民眾購買力，德國豪車在中國的銷量下滑，消費者更偏好選擇本地生產的電動汽車。