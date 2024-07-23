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鉅亨速報

盤中速報 - 宏璟(2527)大漲7.08%，報48.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:20

宏璟(2527-TW)23日12:19股價上漲3.2元，報48.4元，漲幅7.08%，成交1,218張。

宏璟(2527-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

近5日股價下跌3.42%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-578 張
  • 外資買賣超：-625 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：-81 張
  • 融券增減：-7 張

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