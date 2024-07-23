盤中速報 - 宏璟(2527)大漲7.08%，報48.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:20
宏璟(2527-TW)23日12:19股價上漲3.2元，報48.4元，漲幅7.08%，成交1,218張。
宏璟(2527-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。
近5日股價下跌3.42%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-578 張
- 外資買賣超：-625 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+47 張
- 融資增減：-81 張
- 融券增減：-7 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 事欣科(4916)大跌7.06%，報34.9元
- 盤中速報 - 喬山(1736)大跌7.32%，報114元
- 盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額60.47億
- 盤中速報 - 健策(3653)大漲7.04%，報1140元
鉅亨號貼文看更多
下一篇