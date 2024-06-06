營收速報 - 宏璟(2527)5月營收8,096萬元年增率高達146.94％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15
今年1-5月累計營收為6.90億元，累計年增率158.17%。
最新價為48.8元，近5日股價下跌-4.58%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-439 張
- 外資買賣超：-398 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-41 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|8,096萬
|147%
|-55%
|24/4
|1.80億
|22%
|38%
|24/3
|1.31億
|291%
|-34%
|24/2
|2.00億
|706%
|103%
|24/1
|9,846萬
|244%
|-17%
|23/12
|1.18億
|312%
|285%
宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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