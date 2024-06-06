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鉅亨速報

營收速報 - 宏璟(2527)5月營收8,096萬元年增率高達146.94％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:15

宏璟(2527-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣8,096萬元，年增率146.94%，月增率-55.02%。

今年1-5月累計營收為6.90億元，累計年增率158.17%。

最新價為48.8元，近5日股價下跌-4.58%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-439 張
  • 外資買賣超：-398 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-41 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 8,096萬 147% -55%
24/4 1.80億 22% 38%
24/3 1.31億 291% -34%
24/2 2.00億 706% 103%
24/1 9,846萬 244% -17%
23/12 1.18億 312% 285%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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