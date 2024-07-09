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鉅亨速報

營收速報 - 宏璟(2527)6月營收1.98億元年增率高達374.55％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:31

宏璟(2527-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.98億元，年增率374.55%，月增率144.54%。

今年1-6月累計營收為8.88億元，累計年增率187.39%。

最新價為44.4元，近5日股價下跌-2.5%，相關建材營造下跌-0.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-242 張
  • 外資買賣超：-253 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.98億 375% 145%
24/5 8,096萬 147% -55%
24/4 1.80億 22% 38%
24/3 1.31億 291% -34%
24/2 2.00億 706% 103%
24/1 9,846萬 244% -17%

宏璟(2527-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。買賣各種建材及進出口業務。室內設計裝潢工程(營造業除外)。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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