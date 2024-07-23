澤倫斯基提和平談判可能性 俄羅斯回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-23 10:12

烏克蘭總統澤倫斯基在接受英國《BBC》採訪時提及同俄羅斯代表進行和平談判的可能性，包括總統普丁，對此俄方說，目前無法對澤倫斯基的表態做出判斷，需要等待基輔做出具體行動。

澤倫斯基說：「如果第二次和平峰會制定了一項計畫，若俄羅斯願意討論該計畫，同意結束烏克蘭戰爭，我們願意與合作夥伴一起同俄羅斯代表談判。至於對方是不是普丁，又有什麼區別呢？」

澤倫斯基表示：「如果我們想結束戰爭，並且我們擁有結束戰爭的一切力量，如果全世界都團結在烏克蘭周圍，那麼我們將與在俄羅斯決定一切的人對話。」

澤倫斯基曾表示，俄羅斯代表應參加第二次烏克蘭和平峰會。

據《BBC》上周六（20 日）報導，澤倫斯基還指出，世界必須對俄羅斯施加壓力，從而迫使俄羅斯考慮外交解決方案。「不是所有領土都是靠武力奪回，我認為外交途徑可以發揮作用。」他說。

據《塔斯社》周一報導，針對澤倫斯基的表態，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫說：「總體而言，這當然比拒絕同俄方和俄國國家元首進行任何接觸的聲明要更好」，用各種方式談論對話，也比談論「戰鬥到最後一個烏克蘭人」的意圖要好得多。